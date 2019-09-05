ХЕЛЬСИНКИ, 5 сен /ПРАЙМ/. Финский производитель продуктов питания Valio запустил в четверг новую фасовочную линию на собственном предприятии в Подмосковье, суммарный объём инвестиций в площадку составил 70 миллионов евро, рассказали РИА Новости в компании.

"Новая, девятая по счету фасовочная линия запущена на собственном заводе Valio в Подмосковье. Благодаря ей ассортимент плавленого сыра Viola пополнится новинкой, которая уже показала востребованность на других рынках компании, в частности, в Финляндии и в США", — отметили в компании.

Новую линию запустила генеральный директор концерна Анникка Хурме.

"Российское подразделение концерна вот уже который год становится одним из самых динамично развивающихся дочерних подразделений Valio в мире. Постоянное расширение ассортимента востребованными и интересными новинками — один из драйверов этого роста", — отметила Хурме.

Успехи бренда отметил в своей поздравительной речи и посол Финляндии в Российской Федерации Микко Хаутала.

"Финские предприятия инвестировали в Россию около 14 миллиардов евро. Компания Valio является одним из них, и, если брать в расчет ее масштабы, она имеет очень сильный бренд в России. В Valio воплощаются многие представления, связанные с Финляндией, в частности, природа, чистота и высокое качество", — подчеркнул посол, слова которого приводит компания.

Максимальная производственная мощность новой фасовочной линии составляет 50 упаковок в минуту. Планируется, что она будет производить более 3 тонн сыра за одну смену. Новинка, сладкий плавленый сыр, будет представлена в двух вкусах: карамель и шоколад.

Филиал "Ершово" компании Valio – это логистически-дистрибуционный центр (высокотехнологичный склад и погрузочный терминал), линии по производству и фасовке плавленого сыра, а также линии по нарезке и упаковке желтых сыров. Это единственный собственный завод Valio в России. Отгрузки продукции компании с комплекса "Ершово" осуществляются для клиентов Valio по всей России и дистрибьюторов в станах СНГ.

Завод был построен в 2006 году, он расположен в 40 километрах к западу от Москвы, в селе Ершово Одинцовского района Московской области. На текущий момент завод в Ершове специализируется на изготовлении полного ассортимента плавленого сыра Viola – в "треугольниках", "ваннах", в ломтиках, в мягкой упаковке, а также на нарезке и фасовке желтых сыров (сырная коллекция Valio, Oltermanni). На заводе занято более 210 сотрудников. Многие из них — жители Одинцовского района Московской области.