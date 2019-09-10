ВЛАДИВОСТОК, 10 сен /ПРАЙМ/. Очаг вируса африканской чумы свиней нашли еще в одном районе Приморья, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора подтверждено наличие ДНК вируса АЧС на территории личного подсобного хозяйства в селе Богуславец Красноармейского района", — говорится в сообщении.

Кроме того, подтверждено наличие такого ДНК в еще одном хозяйстве в Пограничном районе. На территории ферм должен быть введен карантин.

Власти Приморья 1 августа ввели режим ЧС в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения африканской чумы свиней на ферме недалеко от автоперехода с КНР Сосновая Падь. В Россельхознадзоре сообщили, что причиной заноса вируса является трансграничное перемещение инфицированных кабанов с территории КНР. Причиной же инфицирования домашних свиней на ферме стало грубое нарушение правил их содержания. Позже сообщалось о новых очагах в Пограничном районе и Надеждинском районах, а также двух очагов в городе Дальнереченск.