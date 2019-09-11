БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен /ПРАЙМ/. Аргентина, один из крупнейших в мире экспортеров соевого шрота, после 20 лет переговоров начинает экспорт этой продукции в Китай, сообщает администрация президента страны.

"Это историческое соглашение представляет огромную возможность для Аргентины попасть на крупнейший в мире рынок по потреблению протеинов для животноводства", — отмечается в заявлении. Поголовье свиней и крупного рогатого скота в Китае насчитывает 500 миллионов.

Соглашение будет подписано в среду.

Аргентина уже поставляет в Китай соевые бобы (это 80% всего экспорта страны по данной продукции), соевое масло, говядину, свинину, баранину, черешню, цитрусовые, чернику и мед.

В текущем году Аргентина рассчитывает достичь экспорта соевого шрота на мировой рынок в 26 миллионов тонн, поставок соевого масла в размере 6,5 миллиона тонн и соевых бобов на уровне 8,5 миллиона тонн.