ВЛАДИВОСТОК, 18 сен /ПРАЙМ/. Власти Приморья 20 сентября передадут в Минсельхоз РФ документы для компенсации ущерба от паводка местным сельхозпроизводителям, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во вторник на совещании с президентом Владимиром Путиным в кризисном центре МЧС попросил выделить 370 миллионов рублей федеральной поддержки для выплаты компенсаций пострадавшим от паводка аграриям. По словам Кожемяко, 75% производителей не застраховали свои посевы, потому что в течение пяти лет подвергаются затоплению и страховые компании уклоняются от предоставления таких услуг. Путин поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву рассмотреть документы о компенсациях сельхозпроизводителям Приморья. Министр отметил, что пока документы от региона не поступали.

"Двадцатого сентября будут поданы документы в Минсельхоз", — сказал собеседник агентства.

Двадцать восьмого августа в Приморье из-за паводка введен режим ЧС регионального значения. В 17 муниципальных образованиях подтопило 47 населенных пунктов, 1300 домов, 7300 приусадебных участков, 17 социально значимых объектов. Пострадали более 12 тысяч человек, эвакуированы 330 человек, пострадало 14,5 тысячи гектаров посевов. Сейчас вода сошла, проезд восстановлен во все населенные пункты.

Кожемяко на совещании с Путиным также попросил выделить из федерального бюджета 207 миллионов рублей на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры региона.