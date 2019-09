МИНСК, 18 сен /ПРАЙМ/. Строительство нового азотного комплекса в ОАО "Гродно Азот" в Белоруссии планируется начать в 2020 году, сообщил председатель Гродненского областного исполкома Владимир Кравцов.

"Сейчас происходит процедура выбора генерального подрядчика (он должен прийти — ред.) вместе с инвестициями, с какими-то кредитными ресурсами. Надеемся, что эти вопросы будут окончательно решены в этом году, чтобы в следующем году начать уже конкретную реализацию этого достаточно проекта", — сказал губернатор в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в среду вечером.

Он отметил, что "желающие (участвовать в проекте — ред.) есть как с Запада, так и с Востока".

"Гродно Азот" специализируется на производстве аммиака, азотных удобрений, капролактама, серной кислоты. Ожидается, что новый комбинат обойдется в более чем в 1 миллиард долларов, а его ежегодная выручка составит 335 миллионов долларов. Ранее на предприятии сообщали, что конкурсная комиссия по выбору подрядчика строительства комплекса "под ключ" приняла к рассмотрению предложения от четырех компаний — China National Complete Plant Import and Export Corp. Ltd., CITIC Construction Co., Ltd., China Machinery Industry Construction Group Inc., Tecnimont S.p.A (Италия), из которых и будет выбран победитель конкурса.