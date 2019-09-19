МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Большинство (79%) россиян считают рекламу безалкогольного пива рекламой алкоголя, при этом 61% респондентов выступают за ее запрет, показали результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые поступили в распоряжение РИА Новости.

Согласно данным исследования, 79% россиян считают, что рекламируя безалкогольное пиво, компании однозначно рекламируют алкоголь, 14% опрошенных не связывают рекламу алкогольного пива с рекламой алкоголя. Введение запрета на рекламу безалкогольного пива поддерживает 61% россиян, против — 24%.

Исследование также показало, что среди россиян моложе 24 лет рекламу безалкогольного пива считают рекламой алкоголя всего две трети (67%), против подобной рекламы они также высказываются реже всех (45%). При этом среди граждан 35—44 лет больше как тех, кто считает рекламу безалкогольного пива рекламой алкоголя (83%), так и тех, кто выступает за ее полный запрет (65%).

Исследование проводилось 16—17 сентября среди 1600 экономически активных респондентов старше 18 лет в 349 населенных пунктах из всех округов России.