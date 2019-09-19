ХАБАРОВСК, 19 сен /ПРАЙМ/. Власти Хабаровского края в четверг направят в Минсельхоз РФ документы об ущербе в 167 миллионов рублей, который нанёс паводок сельхозпредприятиям региона, сообщил в четверг на заседании краевой комиссии по ЧС министр сельского хозяйства края Александр Шкурин.

"В министерство поступили документы от сельхозтоваропроизводителей на общую сумму ущерба 167,3 миллиона рублей. Общая площадь затопления сельхозорганизаций и фермерских хозяйств составила 23,6 тысячи гектаров, в том числе 9 тысяч посевных площадей. Сегодня документы отправим в Минсельхоз РФ", — сказал Шкурин.

По его словам, от паводка пострадали 14 сельхозпредприятий, 42 крестьянско-фермерских хозяйств, один сельхозкооператив и Дальневосточный НИИ сельского хозяйства. Паводок также нанёс ущерб инвестору — предприятию по производству элитных семян. Свой ущерб они оценили в 36 миллионов рублей. Сумма ущерба подтверждена краевым министерством. Решение о компенсации ещё не принято.

В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров, при опасном уровне в 600 сантиметров. У Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров, при опасной отметке в 650 сантиметров. Во время наводнения 2013 года уровни составляли 808 и 912 сантиметров соответственно. По предварительным оценкам нанесен ущерб в размере 990 миллиона рублей.