МОСКВА, 20 сен /ПРАЙМ/. Крупнейший мировой ритейлер Walmart прекращает продажи электронных сигарет на территории США, пишет агентство Рейтер со ссылкой на сообщение, которое компания направила своим сотрудникам.

"В пятницу Walmart отправила своим сотрудникам служебную записку, в которой сообщила, что компания прекратит продажу электронных сигарет и электронных систем доставки никотина в своих магазинах в США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято из-за сложностей и неопределенностей относительно вопросов государственного и местного регулирования.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). У компании более чем 11,3 тысячи магазинов, расположенных в 27 странах мира.