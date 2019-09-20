МИНСК, 20 сен /ПРАЙМ/. Пять иностранных компаний выразили желание инвестировать в строительство нового азотного комплекса в ОАО "Гродно Азот" в Белоруссии, сообщил гендиректор предприятия Игорь Бобырь.

По данным пресс-службы правительства Белоруссии, премьер страны Сергей Румас в пятницу посетил производственные цеха ОАО "Гродно Азот", где ему доложили о результатах финансово-хозяйственной деятельности и ходе реализации инвестпроектов. Самый крупный из них — строительство нового комплекса по выпуску азотных удобрений мощностью свыше 1,25 миллиона тонн в год. О ходе работ премьер-министру рассказал Бобырь.

"Сейчас идет процедура выбора генерального подрядчика. Заявки на конкурс прислали пять компаний — три из них представляют Китай, еще по одной — из Европы и Кореи. Сейчас также обсуждаются технические моменты, вопросы финансирования", — рассказал гендиректор предприятия.

По его словам, к анализу поступивших предложений привлечены специализирующиеся в этой сфере компании. Как отметил Бобырь, предполагается, что генподрядчик будет выбран до конца 2019 года. На 2020 год запланировано подписание контракта, открытие финансирования, подготовка проекта. Ожидается, что комплекс будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

При этом Бобырь обратил внимание, что в текущем году на предприятии запущен новый цех по производству азотной кислоты и жидких удобрений. Он констатировал, что успешная реализация этого проекта позволила повысить годовую мощность производства жидких азотных удобрений с 750 тысяч тонн до 1,2 миллиона тонн, а использование энергоэффективных технологий снизило затраты на производство продукции.

"Гродно Азот" специализируется на производстве аммиака, азотных удобрений, капролактама, серной кислоты. Ранее сообщалось, что новый комбинат обойдется в более чем в 1 миллиард долларов, а его ежегодная выручка составит 335 миллионов долларов.