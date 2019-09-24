ХАБАРОВСК, 24 сен /ПРАЙМ/. Временный запрет введен на промышленный лов осенней кеты в Амуре и Амурском лимане в Хабаровском крае, сообщается на сайте правительства региона.

"Принято решение о временном запрете промышленного лова осенней кеты в Амуре и Амурском лимане. Это связано со слабым подходом рыбы к рыбоводным заводам, которые занимаются воспроизводством лососевых", — говорится в сообщении.

Всего в Хабаровском крае в этой отрасли работают семь предприятий. Из них три – государственные, они выпускают рыбу в притоки Амура – реки Анюй, Гур и Уда. Частные заводы расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах.

"По информации руководства Главрыбвода, в ходе осенней путины возник риск срыва государственного задания по закладке икры на рыбоводных заводах. Это может повлиять на объемы воспроизводства. Ограничения не коснутся обычных жителей и коренных народов. Любительское и традиционное рыболовство до конца путины закрыто не будет", — приводятся в сообщении слова начальника управления рыбного хозяйства и рыбоводства регионального минсельхоза Романа Фофанова.

Промышленный лов приостановлен во всех районах края, кроме Хабаровского. Этот район находится выше по течению основных нерестилищ – рек Анюй и Гур. Объемы для освоения предприятиям здесь выделены незначительные. В Северо-Охотоморской подзоне путина для промышленных предприятий также близится к завершению. По закону, промысел здесь необходимо завершить 25 сентября.

Осенняя путина в Амуре и Амурском лимане полностью должна завершиться до 10 октября. К этой дате будут закрыты все промысловые участки в верховьях Амура.