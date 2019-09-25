БАРНАУЛ, 25 сен /ПРАЙМ/. Аграрии Алтайского края намолотили 4 миллиона тонн зерна, зерновые и зернобобовые в крае обмолочены на площади 2 миллиона 600 тысяч гектаров, или 82% площадей, осталось собрать зерновые на 579 тысячах гектаров, об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

"Валовой сбор зерна составил 4 миллиона тонн при средней урожайности 15,3 центнера с гектара. В прошлом году на эту дату зерновые были убраны менее чем с половины площадей", — сказал Чеботаев.

Практически завершена уборка зерновых в Локтевском, Родинском, Егорьевском, Завьяловском, Рубцовском, Ключевском районах, также на выходе 10 районов Восточной и Западной Кулунды. В Бийско-Чумышской и Присалаирской зонах темпы уборки зерновых ниже из-за полеглости хлебов.

"С этой проблемой аграрии справляются с помощью стеблеподъемников (специальные приспособления для комбайнов) или методом раздельной уборки (косовицу хлеба ведут жатками, а затем скошенные валки обмолачивают комбайнами). Наряду с завершением уборки зерновых продолжается заготовка технических культур — льна, рапса, сахарной свеклы. Аграрии приступили к уборке сои и подсолнечника", — отметил Чеботаев.

Кроме того, в регионе идет кормозаготовительная кампания. В данный момент заготовлено по 23 центнера кормовых единиц на условную голову, продолжается уборка кукурузы на силос.