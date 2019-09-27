МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/. Аргентина хочет почти удвоить поставки рыбы и морепродуктов в Россию, сообщил РИА Новости замглавы министерства сельского хозяйства латиноамериканской страны Хуан Мануэль Бош.

"Цель – попробовать достичь экспорта свыше 100 миллионов долларов", — сказал замминистра, добавив, что по итогам 2018 года Аргентина поставила в РФ 15 тысяч тонн рыбной продукции на сумму 60 миллионов долларов.

В настоящее время в Москве проходит выставка WorldFood, на которую приехали 12 аргентинских компаний.

Бош также сообщил, что в Аргентине работают две российские компании, которые занимаются добычей краба. Одна из них уже имеет предварительное соглашение с провинцией Рио-Негро для осуществления проекта по производству морских гребешков и мидий.

В конце 2018 года Россия и Аргентина заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Согласно документу, стороны намерены развивать сотрудничество в области сохранения и рационального использования живых морских ресурсов, противодействия незаконному промыслу.

В рамках соглашения планируется проводить исследования, разрабатывать и реализовывать научно-технические программы, обмениваться информацией, технологиями и методиками рыбного хозяйства.