МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Компания-производитель одежды Forever 21 в воскресенье направила в суд США документы о признании банкротом и закроет часть своих магазинов, передает агентство Блумберг.

По данным агентства, компания запланировала собственное реформирование через признание банкротства, согласившись закрыть не приносящие прибыль магазины по всему миру. Остальные магазины продолжат работать, пока Forever 21 не разработает план по выплатам кредиторам, говорится в сообщении.

Чтобы избежать резких изменений после этого решения, восстановить работу бренда в США и за границей и выполнить обязательства перед покупателями, поставщиками и сотрудниками, кредиторы ритейлера — JPMorgan и Chase выплатили ей 275 миллионов долларов, еще 75 миллионов заплатила TPG Sixth Street Partners.

Компания Forever 21 была основана в 1984 году и имеет свыше 800 магазинов в США, Европе, Азии и Латинской Америке. Она специализируется на "быстрой моде" — модной в текущем сезоне одежде по низкой цене.