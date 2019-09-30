МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В России уже в ноябре текущего года может на 10% вырасти стоимость молочной продукции. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты, это может произойти из-за запуска заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации (ЭВС).

Напомним, что запуск ЭВС в России приведет к тому, что на территории страны будет работать еще одна система контроля молочной продукции, помимо существующего эксперимента по маркировке.

Газете в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) расказали, что новая мера приведет к появлению дополнительных расходов у производителей, это, в свою очередь, приведет к росту цен на полках розничных магазинов.

АКОРТ обратилась к правительству страны с предложением перенести старт ЭВС: по мнению ассоциации, отслеживание готовой молочной продукции новой системой не имеет практического смысла.

В свою очередь в Россельхознадзоре изданию сообщили, что запуск заключительного этапа ЭВС не может привести к росту стоимости молочных продуктов: опыт первого и второго этапов показал снижение себестоимости производства товаров.

Позднее гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов в беседе с РИА Новости заявил, что полномасштабный запуск системы маркировки готовой молочной продукции может привести к росту себестоимости ее производства на 2,5-3%.

"Пока, наверное, говорить о том, что в этом году реализация пилотного проекта (по маркировке — ред.) приведет к росту себестоимости продукции, не совсем корректно, но если проект будет развернут на молочную отрасль, то мы ожидаем, что рост себестоимости производства готовой молочной продукции составит не менее 2,5-3%", — сказал собеседник агентства.

"Понятно, что по цепочке рост себестоимости будет идти накопленным итогом, и в рознице цифры могут быть более высокими", — добавил Белов.

По его словам, развертывание системы маркировки может привести к дополнительным ежегодным затратам производителей готовой молочной продукции в размере порядка 20 миллиардов рублей. "Плюс капитальные затраты, по нашим оценкам, при развертывании системы маркировки составят порядка 25 миллиардов рублей", — отметил гендиректор "Союзмолока".

Напомним, что эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции в России стартовал 15 июля и должен продлиться до 29 февраля 2020 года.