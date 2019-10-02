СЕУЛ, 2 окт /ПРАЙМ/. Число подтвержденных случаев африканской чумы в Южной Корее возросло до 10, передает агентство Рёнхап.

Десятый случай снова был зафиксирован на ферме в городе Пхаджу. Это уже третий случай заражения в городе.

Хотя для человека заболевание не опасно, оно является смертельным для свиней. Чтобы не допустить распространения болезни, забиваются свиньи в радиусе трех километров от ферм, где подтвердился случай заражения. По данным министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Южной Кореи, ко вторнику число забитых животных достигло 85 тысяч голов и скоро должно превысить 100 тысяч.

На данный момент все подтвержденные случаи заражения зафиксированы вблизи границы с Северной Кореей, сообщения о зараженных животных на юге страны не подтвердились.

Первые случаи африканской чумы свиней были зафиксированы в Южной Корее около границы с КНДР 17 сентября. Четыре месяца назад Северная Корея сообщила о вспышке этого заболевания во Всемирную организацию по охране здоровья животных. В прошлом году первые случаи заражения были зафиксированы в Китае. Затем заболевание было зафиксировано в Монголии и Вьетнаме.

Россельхознадзор ввел с 26 сентября временные ограничения на поставки в РФ и транзит по территории страны домашних свиней из Южной Кореи.