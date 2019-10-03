МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Товарооборот между Россией и Кубой показывает небольшой рост, однако все еще не соответствует потенциалу двух стран, сообщил первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько.

"Несмотря на введенные ограничения в отношении кубинской экономики со стороны США, взаимный товарооборот за первые семь месяцев 2019 года показал положительную динамику — увеличение на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — и составил 157 миллионов долларов. Однако пока не удалось вывести показатели товарооборота на уровень, отвечающий потенциалу обеих стран", — сказал Приходько журналистам.

По итогам 2018 года товарооборот вырос на 33,7% по сравнению с 2017 годом — до 387,9 миллиона долларов, добавил он.

Приходько отметил, что "есть возможность для существенного увеличения показателей двусторонней торговли, прежде всего за счет углубления и диверсификации экспорта российской промышленной и сельскохозяйственной продукции".

По его словам, рост экспорта возможен за счет начала поставок российской животноводческой продукции и пшеницы. Заинтересованные компании двух стран ведут работу по запуску поставок российской продовольственной пшеницы на Кубу. В 2018 году сельскохозяйственный товарооборот более чем удвоился по сравнению с 2017 годом – с 31,7 до 68,2 миллиона долларов.

"Проводится работа по дальнейшему открытию кубинского рынка для российской животноводческой продукции. В будущем планируется начать экспорт мясной и молочной продукции на Кубу. В настоящее время 16 российских предприятий по производству животноводческой продукции аттестованы для поставок на Кубу. После согласования необходимых ветеринарных сертификатов станут возможны поставки российской говядины, мяса птицы, готовой мясной продукции, молока и молочной продукции на кубинский рынок", — добавил Приходько.