ПАРИЖ, 3 окт /ПРАЙМ/, Людмила Орищенко. Цены на французские вина, экспортируемые США, могут подняться на 30%, и их экспорт сократится на треть, если Вашингтон введет пошлины в рамках дела Airbus, сказал РИА Новости заместитель главы Межпрофессионального комитета виноделов Бургундии (BIVB) Луи-Фабрис Латур.

В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда, и в размере 25% — на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. В числе продуктов, в отношении которых США планируют ввести пошлины, французские вина. Решение о пошлинах должно вступить в силу 18 октября.

Латур выразил обеспокоенность в связи с возможным повышением США пошлин на французские вина. "Мы предполагаем, что произойдет снижение поставок на треть. Обычно, когда пошлины увеличиваются на 25%, цены затем поднимаются на 33%. А когда цены поднимаются на 33%, можно ожидать снижение продаж на 30-40%", — сказал Латур.

По его мнению, снижение поставок французских вин в США может произойти с начала следующего года. "В этом году еще есть запасы, распределение. И эти меры (повышение пошлин — ред.) будут иметь эффект в начале следующего года. Для потребителей это станет заметным с января", — добавил он.

Вместе с тем в разговоре с журналистами Латур отметил, что французские вина представляют всего 5% американского рынка. "Об этом мы часто забываем. У нас есть, конечно, дружественные конкуренты — наши итальянские коллеги, коллеги из Австралии. И потом 80% вин в США – американские", — напомнил представитель BIVB.

По его словам, Бургундия – это второй поставщик французский вин в США после Бордо. Общий объем поставок бургундских вин в США составляет 250 миллионов евро. "20% экспорта вин Бургундии идет в США. И я хочу подчеркнуть, что это для нас престижный рынок. У нас тесные и очень давние связи с нашими американскими клиентами, которым мы дорожим. Для нас это не только бизнес, мы привержены нашим связям и не хотели бы, чтобы они были разорваны", — подчеркнул Латур.

Выход в этой ситуации он видит в ведение переговоров и недопущении торговой войны между США и ЕС.

Как ранее отмечал президент Федерации экспортеров вина и спиртных напитков Франции (FEVS) Антуан Лексья, общий объем поставок французского вина в США составляет один миллиард евро.