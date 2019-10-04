БРЮССЕЛЬ, 4 окт /ПРАЙМ/, Мария Князева. Европейская федерация профсоюзов в сфере продовольствия, сельского хозяйства и туризма (EFFAT) выступает против пошлин в сфере сельского хозяйства, особенно на вино и оливковое масло, заявили РИА Новости в организации.

В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% — на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США также запросили у ВТО встречи 14 октября для одобрения вводимых пошлин.

"Общая позиция EFFAT заключается в том, что мы не поддерживаем какие-либо карательные пошлины в сфере сельского хозяйства ЕС … EFFAT категорически против тарифов, особенно в том, что касается оливкового масла и вина. Торговая война является худшей стратегией и наносит вред и европейским, и американским рабочим. Мы верим в свободную и справедливую торговлю", — сообщили в организации.

Проблемы в сфере субсидирования Airbus и Boeing "должны решаться путем переговоров, а не посредством тарифов", отметили в профсоюзе.

Еврокомиссия заявляла, что в параллельном деле по Boeing в ВТО Евросоюзу через несколько месяцев также предоставят право наложить контрмеры против продукции из США. ЕС готов к поиску мирного урегулирования вопроса, однако если США решат наложить дозволенные ВТО пошлины, это может вынудить ЕС сделать то же самое.

EFFAT представляет 120 национальных профсоюзов из 35 европейских стран, и, таким образом, защищает интересы более 22 миллионов работников, в том числе в европейских институтах власти.