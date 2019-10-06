МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев предложил крупнейшим государствам-производителям зерна создать объединение по типу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщили журналистам в пресс-службе заместителя председателя правительства по итогам его встречи с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлией Клекнер.

"Вице-премьер Алексеи? Гордеев выступил с предложением создать организацию наподобие зернового ОПЕК с целью обеспечения стабильности зернового рынка, координации ценовой политики на зерно и решения проблем с голодом на планете. По его мнению, в нее могли бы войти страны, экспортирующие зерно: Россия, ЕС, США, Канада, Аргентина и другие", — сообщили в пресс-службе.

Гордеев предложил обсудить вопрос координации ведущих стран-производителей зерна на мировом уровне на следующем саммите министров сельского хозяйства в Берлине в рамках выставки "Зеленая неделя".

В рамках переговоров стороны также обсудили тему производства органической продукции. Участники встречи договорились наладить обмен специалистами в сфере органического сельхозпроизводства.

"По словам Алексея Гордеева, наряду с сектором органической продукции необходимо развивать "зеленые" бренды экологически чистой продукции, которые призваны защищать окружающую среду и животных", — сообщил представитель вице-премьера.

Стороны также затронули вопрос развития сельских территорий, Россия и Германия договорились о сотрудничестве в данной сфере. "По итогам встречи стороны договорились продолжить германо-российский аграрно-политический диалог на самом высоком уровне", — отметили в пресс-службе.