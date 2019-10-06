БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт /ПРАЙМ/. Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в сельском хозяйстве, в этот сектор придут российские инвестиции и технологии, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро по итогам встречи с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

"В сельском хозяйстве появятся новые, очень продвинутые проекты с прямым присутствием российских инвестиций и технологий", — сказал президент.

Он добавил, что речь идёт о производстве продуктов питания.

В преддверии переговоров президентов РФ и Венесуэлы в материалах ко встрече сообщалось, что Россия планирует в 2019 году увеличить поставки зерна в Венесуэлу до 600 тысяч тонн с 254 тысяч тонн в прошлом году. Кроме того, стороны проводят работу по созданию совместных предприятий в области сельского хозяйства.