СТАВРОПОЛЬ, 6 окт /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Казьминский молочный комбинат выйдет на полную мощность в 100 тонн перерабатываемого молока в сутки в 2020 году, сообщил РИА Новости технический директор предприятия Дмитрий Кичигин в рамках пресс-тура федеральных СМИ по Ставропольскому краю.

Новый молочный комбинат стоимость 750 миллионов рублей был открыт в Невинномысске в Ставропольском крае в марте 2018 года.

"За полтора года мы вышли на ежедневный розлив порядка 30-35 тонн сырого молока. До конца года будем стараться выйти на 50 тонн, а в следующем году — на полную мощность в 100 тонн", — сказал он.

Кичигин уточнил, что в настоящее время продукция поставляется в регионы Юга России, а также Москву. В перспективе — расширение географии поставок. На предприятии производится порядка 30 наименований продукции, в том числе цельномолочная, кисломолочная продукция, твердые сыры.

В перспективе на предприятии планируется строительство дополнительных складских комплексов, а также реализация еще одной очереди проекта.