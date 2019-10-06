МИНСК, 6 окт /ПРАЙМ/. Экспорт белорусских сыров в 2020 году может приблизиться к миллиарду долларов, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов.

"Думаю, что мы уже в 2020 году подойдем к цифре экспорта сыров в один миллиард долларов в годовом эквиваленте", — рассказал Богданов в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.

Как уточнил специалист, по итогам прошлого года страна экспортировала более чем 170 тысяч тонн сыров, что на 62% больше, чем пять лет назад. По словам Богданова, сейчас Белоруссия поставляет этот вид продукции более чем в 20 стран мира, причем свыше 90% поставок идут в постсоветские страны.

"Но мы, скажу откровенно, не стоим на месте и постоянно работаем над диверсификацией нашего экспорта. И уже сегодня мы активно поставляем сыры в такие страны Азии и Америки, как, например, США, Канада, Саудовская Аравия, Ирак, Китай, Катар", — отметил Богданов.

Он также добавил, что белорусские сыроделы не один год шли к тому, чтобы добиться высоких рейтингов своей продукции в мире. Богданов, в частности, обратил внимание, что все предприятия данного направления в стране экспортоориентированные, стараются максимально внедрять новейшие виды сертификаций, чтобы соответствовать мировым стандартам и иметь доступ на различные рынки.