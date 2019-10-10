МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Минсельхоз США сохранил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) на уровне 72,5 миллиона тонн, следует из октябрьского обзора министерства.

Прогноз по экспорту пшеницы в текущем сезоне также был сохранен по сравнению с сентябрьской оценкой — 34 миллиона тонн. По оценке министерства, переходящие запасы данной культуры на конец июня будущего года уменьшатся до 7,721 миллиона тонн (оценка повышена с 7,305 миллиона) с 8,246 миллиона тонн на конец июня 2019 года.

По оценке министерства, Соединенные Штаты в 2019-2020 сельхозгоду могут экспортировать 26 миллионов тонн пшеницы (оценка снижена с 26,5 миллиона). Поставки из стран Евросоюза в текущем сезоне могут составить 28 миллионов тонн (прогноз повышен с 27,5 миллиона тонн). Глобальное производство пшеницы в текущем сезоне может составить 765,227 миллиона тонн (сентябрьская оценка — 765,529 миллиона).

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2019 году может достигнуть 120 миллионов тонн, сбор пшеницы — 78 миллионов тонн. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы.

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) составил 43,3 миллиона тонн (включая 35,2 миллиона тонн пшеницы). Минсельхоз РФ ожидает, что поставки зерна за рубеж в текущем сельхозгоду составят 45 миллионов тонн, пшеницы — 36 миллионов тонн.