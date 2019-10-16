МОСКВА, 16 окт /ПРАЙМ/. Сосиска в тесте возглавила десятку наиболее востребованных у россиян хлебобулочных изделий, больше всего она стоит на Дальнем Востоке и в музее-усадьбе "Архангельское" в Подмосковье, выяснили для РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", являющейся частью экосистемы Сбербанка.

Эксперты компании к Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября, подсчитали, как в течение года изменились цены на хлебобулочные изделия, входящие в шорт-лист российского покупателя, а также оценили их стоимость в российских городах-миллионнниках. Для анализа использовались данные с 20 тысяч смарт-терминалов "Эвотора", расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита в России.

"Топ-10 самых продаваемых хлебобулочных изделий по магазинам у дома, пекарням и заведениям общепита в сентябре — сосиска в тесте, батон нарезной, пшеничный хлеб, дарницкий хлеб, белый хлеб, пирожок с капустой, ржаной хлеб, лаваш, ватрушка с творогом, лепешка", — говорится в исследовании.

Средняя цена на сосиску в тесте в сентябре 2019 года выросла на 9%, до 37 рублей, по сравнению с сентябрем прошлого года. Максимальный уровень в 98 рублей зафиксирован в дальневосточных городах Елизово и Охотск, а также — в музее-усадьбе Архангельское в Подмосковье. Минимальная цена в 11 рублей — в Кургане, Йошкар-Оле, в удмуртском Воткинске и Новомосковске в Тульской области.

В крупных городах самые дорогие сосиски в тесте — по 54 рубля и 50 рублей — можно купить в Москве и Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге средняя стоимость такого быстрого перекуса составляет 41 рубль, а дешевле всего он в Красноярске — по 28 рублей за штуку. По данным "Эвотор", средняя стоимость сосиски в тесте в Волгограде — 32 рубля, в Казани — 33 рубля, в Челябинске, Самаре и Перми — 34 рубля. В Нижнем Новгороде и Воронеже она стоит в среднем 37 рублей, в Новосибирске — 38 рублей, а в Ростове-на-Дону — 40 рублей.