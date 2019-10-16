МОСКВА, 16 окт /ПРАЙМ/. Правительства России и Венесуэлы во вторник провели оценку имеющихся соглашений в области сельского хозяйства в ходе встречи министра сельского хозяйства Венесуэла Вильмара Кастро Сотельдо и заместителя министра сельского хозяйства РФ Сергея Левина.

"В ходе встречи стороны рассмотрели существующий торговый обмен в различных сельскохозяйственных областях, а также изучили новые совместные проекты, которые позволят и дальше расширять двусторонние отношения и помогут продовольственному суверенитету и независимости Венесуэлы", — сообщило министерство сельского хозяйства южноамериканской страны в Twitter.

Встреча состоялась в рамках 46-го заседания комитета по всемирной продовольственной безопасности Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Представители обеих сторон сошлись во мнении, что российские власти в ближайшее время должны посетить Венесуэлу.

"В результате было решено, что Венесуэла пригласит представителей российских властей провести рабочий визит в ближайшие дни с целью решения вопросов, связанных с фитосанитарными и зоосанитарными мерами", — объявило министерство Венесуэлы.

В апреле этого года Россия и Венесуэла подписали в Москве соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства, в рамках заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.