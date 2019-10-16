МОСКВА, 16 окт /ПРАЙМ/. Большинство луковиц тюльпанов, продаваемых на популярных цветочных ранках Амстердама и города Лиссе, не распускаются, сообщает портал NL Times со ссылкой на заявление Королевской генеральной ассоциации производителей цветочных луковиц (KAVB).

"Исследование показало, что потребителей вводят в заблуждение при продаже луковиц тюльпанов на цветочном рынке и так называемом бульваре Bloembollen ("Бульвар цветочных луковиц" — ред.)… в Лиссе", — говорится в заявлении.

Согласно документу, исследователи купили луковицы на упомянутых рынке и бульваре в двух городах и попытались их разводить. Только 1% луковиц из Амстердама и 2% купленных в Лиссе луковиц распустились. Также было обнаружено, что ни один из тюльпанов не соответствовал фотографиям цветов, изображенных на упаковке.

"Миллионы туристов и приезжих страдают от этого каждый год. Тюльпан — это наш национальный символ и производство луковиц является важным сектором экономики Нидерландов", — заявил председатель KAVB Рене ле Клерк (Rene le Clercq).