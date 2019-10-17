МОСКВА, 17 окт /ПРАЙМ/. Рынок детских товаров и детского питания в России демонстрирует снижение, что может быть связано с изменением демографической ситуации в стране, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование основывается на данных скан-панели домохозяйств "Ромира", оно посвящено анализу динамики категории детских товаров за последние пять лет. Скан-панель, в свою очередь, базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны.

"За рассматриваемый период категории детских товаров и детского питания из лидеров по показателю роста стали лидерами по показателю падения", — говорится в сообщении.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ в 2015 году снизился на 10%. Однако, отмечает "Ромир", даже в том году существовали категории товаров, которые демонстрировали рост. "Среди них лидерами стали детские товары и детское питание, показавшие 40% роста по отношению к прошлому периоду. Показателен тот факт, что ровно половина россиян (50%), увеличивших в то время расходы, имела ребенка в возрасте до трех лет", — указывается в исследовании.

Однако к 2019 году ситуация кардинально изменилась. "Теперь группы товаров, лидировавшие в 2015 году по показателям роста (детское питание и детские товары), находятся в категории товаров с отрицательной динамикой. Они потеряли 9% в 2018 году по отношению к прошлому периоду", — добавляет холдинг. Президент "Ромира" Андрей Милехин отметил, что сокращение рынка детского питания и товаров может объясняться демографической ситуацией.

"В 2014-2015 годах был зарегистрирован пик рождаемости в нашей стране с начала нового века. После этого и до сегодняшнего дня уровень рождаемости постоянно снижается, что и привело к снижению спроса на категории детских товаров. Кроме того, на это влияет и постоянное промо-давление в индустрии", — сказал Милехин, слова которого приводятся в релизе.