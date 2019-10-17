НОВОСИБИРСК, 17 окт — ПРАЙМ. Ввести субсидии для поддержки перевозки зерна на Дальний Восток России планируется уже в ноябре этого года, когда правительство РФ примет соответствующее постановление, сообщила в четверг в Новосибирске замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут на совещании о производстве зерновых и масличных культур и развития экспортного потенциала.

"Есть поручение президента о строительстве порта на Дальнем Востоке с мощностью по перевалке 4 миллионов тонн с возможностями расширения до 10 миллионов тонн (Зарубино — ред.). Фактически под работу этого порта мы меняем 406-е постановление, куда мы вводим субсидии на восточное направление по транспортировке. Очень надеемся, что правительство это постановление поддержит и примет в ноябре", — сказала она.

В свою очередь, руководитель создающегося зернового терминала в порту Зарубино Иван Юзефович сообщил, что сейчас порт пока не осуществляет перевалку зерновых, а обладает возможностями перевалки 1,2 миллиона тонн других грузов.

"Есть возможность поставить там зерновой терминал. Проект мы разбили на несколько этапов. Первый будет реализован за счет собственных средств уже в ноябре этого года. Мы планируем строительство напольного склада на 5 тысяч тонн, реконструируем железнодорожную разгрузку, и с ноября первый склад будет запущен. Второй склад на 5 тысяч тонн, думаю, что будет запущен в начале следующего года", — рассказал он.

По словам Юзефовича, зерновой терминал планирует начать работу с Приморьем, Амурской областью, так и регионами Сибирского федерального округа. Вторым этапом планируется строительство собственно зернового терминала на 4 миллиона тонн. Его открытие запланировано на конец 2022 – начало 2023 года.

"Конечно, есть сдерживающие факторы – это железнодорожный тариф. Но при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и Минфина, все заинтересованы, чтобы субсидия была представлена в направлении Дальнего Востока и была круглогодичная", — добавил он.

Как сообщалось, для интенсификации поставок зерна в Китай и переориентации части экспортных зерновых грузов в направлении терминалов, расположенных в глубоководных портах ДФО, в ближайшее время начнётся реализация инфраструктурного проекта по строительству мультимодального транспортного коридора "Восточные зерновые ворота" в порту Зарубино. Перевалочные мощности терминала составят до 10 миллионов тонн зерновых культур.