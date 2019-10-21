МОСКВА, 21 окт /ПРАЙМ/. Обычное мясо в своем рационе готовы заменить растительным 5% россиян, причем молодежь относится к такой продукции позитивнее, чем люди старшего возраста, говорится в исследовании сервиса доставки еды Delivery Club и компании ResearchMe, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В исследовании компаний приняли участие более 2,7 тысячи интернет-пользователей России из всех федеральных округов. "На растительное мясо уже готовы перейти 5% россиян. Доля тех, кто положительно относится к этому продукту, выше среднего среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (7%) и ниже — среди респондентов старше 45 лет (3%)", — говорится в сообщении.

Женщины и мужчины относятся к растительному мясу одинаково. Согласно результатам опроса, 45% респондентов сообщили, что регулярно придерживаются тех или иных ограничений в питании — при этом чаще всего речь идет о "разгрузочных днях", отказе от еды в вечернее время и соблюдении различных диет.

"Несмотря на небольшое количество вегетарианцев (1% от общего количества и 4% от респондентов 18-24 лет), аудитория потребителей растительного мяса может быть шире за счет тех, кто в принципе следит за своим питанием, или вводит ограничения в рацион, например, по религиозным соображениям", — отмечают компании.

Delivery Club считает, что 5% респондентов, которые готовы перейти на потребление растительного мяса — достаточно большой показатель, учитывая, что эта продукция в России широко не представлена. "С распространением растительного мяса отношение жителей страны к нему продолжит меняться. И драйвером этих изменений, безусловно, останется молодое поколение", — отметили в сервисе.

Одной из последних тенденций на мировом рынке общественного питания стало распространение "искусственного мяса" — продукции, произведенной на основе растительных ингредиентов. В частности, широкую известность получил американский стартап Beyond Meat, основанный в 2009 году. Компания производит растительное мясо на основе горохового белка и других растительных компонентов.