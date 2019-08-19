МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Среднестатистический россиянин в месяц из своего "продуктового" бюджета тратит почти треть на покупку мяса, говорится в отчете Росстата, по экспертной оценке, одна из причин такого расклада — разнообразие мясных продуктов и тренд на снижение цен на них.

Всего, по данным ведомства, в 2018 году в среднем на еду один житель России тратил в месяц 6 тысяч 41 рубль на покупку продуктов, не включая расходы на алкоголь. Из них на мясо и мясные продукты — 1 тысячу 806 рублей (29,9%). Вторым пунктом расходов на продукты идет молоко и молочные продукты — чуть больше одной тысячи рублей в месяц или 16,6%. На третьем месте хлеб и хлебобулочные изделия — 882 рубля в месяц или 14,6%.

На овощи уходит 10,5% расходов, а покупку картофеля специалисты считают отдельно — 2,1%. Фрукты и ягоды забирают 9,6% расходов на еду, рыба — 7,2%, а сахар и сладости — 6,3%. Еще 1,7% в месяц тратится на яйца и 1,5% на растительное масло.

"Доля мяса в потреблении растет во многом потому, что рынок смог предложить полноценный ассортимент мясной продукции отечественного производства, при этом все чаще охлажденного мяса, как в низком ценовом сегменте (курица и свинина), так и в высоком (говядина, мясо индейки)", — рассказал РИА Новости профессор РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Вячеслав Чеглов.

Он отметил, что при этом розничные цены на мясо достаточно стабильны и сейчас показывают тренд на снижение. "При этом мясо постоянно представлено в промо акциях сетевых магазинов, что позволяет сегодня купить свиную корейку по цене 280 рублей за килограмм, а мясо бройлера за 120-130 рублей", — добавил эксперт.

По мнению Чеглова, сейчас вряд ли можно ожидать сокращения потребления мяса в условиях ожидаемого снижения рубля к основным валютам, что будет стимулировать производителя к экспорту зерновых и рыбы. "На импорте будет сказываться ужесточение санкционной политики, и, наконец, сокращение реальных денежных доходов не позволит большей части населения переключиться на здоровое питание", — заключил профессор.