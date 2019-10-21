ХАБАРОВСК, 21 окт /ПРАЙМ/. Сельхозпредприятия и фермеры Хабаровского края, пострадавшие от паводка, получат на компенсации из резервного фонда РФ почти 140 миллионов рублей, сообщает краевое правительство в понедельник.

"Почти 140 миллионов рублей из резервного фонда РФ получат 58 сельхозпроизводителей региона. Они представили необходимые документы и подтвердили понесенный ущерб. Одно из главных условий получения выплат — отсутствие задолженности по налоговым платежам и отчислениям в социальные фонды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что регион направил в Минсельхоз России обращение о необходимости сохранения льготной процентной ставки по действующим кредитам для пострадавших в результате ЧС. Власти также считают необходимым введение нулевого тарифа на перевозку зерна в Хабаровский край по железной дороге из других регионов РФ для животноводческих и птицеводческих предприятий.

По информации краевого минсельхоза, от переувлажнения и паводка пострадал урожай на площади 24 тысячи гектаров. Это на 3 тысячи гектаров больше, чем во время крупномасштабного наводнения 2013 года. Ущерб для хозяйств всех категорий превысил 1 миллиард рублей.

"Из-за переувлажнения и гибели сельхозкультур не всем удастся сформировать качественный семенной фонд под посев 2020 года. По данным сельхозпроизводителей Вяземского, Бикинского, Хабаровского и района имени Лазо, для посева зерновых культур дополнительно потребуется около 1300 тонн семян овса, 533 тонны пшеницы, 276 тонн ячменя и 81 тонна кукурузы. Для обеспечения аграриев семенным материалом краевой минсельхоз вышел на федеральный уровень с просьбой определить поставщиков", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей.