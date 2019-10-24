СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт /ПРАЙМ/. Первый Международный винный конкурс имени Льва Голицына стартует в Крыму на площадке винзавода "Массандра", жюри предстоит оценить вина 70 отечественных и зарубежных предприятий из 20 стран мира, сообщает пресс-служба предприятия.

"В "Массандре" завершилась регистрация участников первого Международного винного конкурса имени Льва Голицына, а также прием образцов вина. В конкурсе, который пройдет по правилам Международной организации винограда и вина (OIV), примут участие более 70 отечественных и зарубежных предприятий из 20 стран", — сообщили в пресс-службе.

В частности, всего принято около 400 образцов, представляющих виноделие России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Абхазии, Болгарии, Грузии, Молдавии, Чили, ЮАР и других стран.

"Я благодарю всех, кто решил принять участие в этом большом празднике вина. Активность винодельческих предприятий превзошла все наши ожидания, — отметила гендиректор "Массандры" Янина Павленко, слова которой приводятся в сообщении.

Конкурс продлится два дня. Итоги подведут на IX Всероссийском саммите виноделов 26 октября. В жюри конкурса вошли авторитетные международные и российские эксперты, энологи, независимые критики, специалисты в области виноделия.

Мероприятие приурочено к двум юбилейным датам – 125-летию винной сокровищницы России "Массандры" и пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

"Массандра" — одно из старейших предприятий России, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Виноградники предприятия занимают площадь порядка 4 тысяч гектаров, которые тянутся от Фороса до Судака на 180 километров. Кроме головного завода включает 8 филиалов. Ассортимент "Массандры" — около 100 наименований различных вин. Коллекция "Массандры" является одной из самых крупных в мире (более миллиона бутылок) и самая богатая по разнообразию. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса.