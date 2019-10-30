САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ), 30 окт /ПРАЙМ/. Аргентина может заменить Россию в поставках пшеницы во Вьетнам, который попросил РФ приостановить выдачу фитосанитарных сертификатам своим экспортерам, сообщил Рейтер глава палаты сельхозэкспортеров латиноамериканской страны Густаво Идигорас.

Ранее в среду Россельхознадзор сообщил, что по просьбе Вьетнама приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы в эту страну. Ведомство совместно с представителями Вьетнама в настоящее время прорабатывает вопросы, связанные с возобновлением их выдачи.

В настоящее время Аргентина поставляет во Вьетнам ежегодно 800 тысяч тонн пшеницы, но в сложившихся обстоятельствах может увеличить поставки до 2 миллионов тонн, сообщил глава палаты.

Минсельхоз Аргентины ранее сообщил, что планирует рекордный за последние годы урожай пшеницы в 21 миллион тонн в 2019/2020 сельхозгоду, это на 8% больше урожая прошлого сезона.

Во время кампании 2017/2018 годов урожай составил 18,5 миллионов тонн, в 2018/2019 годах – 19,46 миллиона тонн.