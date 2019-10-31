СЕУЛ, 31 окт /ПРАЙМ/. Южная Корея ратифицировала мораторий на коммерческую ловлю рыбы в международных водах Арктики, сообщил МИД РК.

Как сообщается, пять стран с береговыми линиями в Арктике — Соединенные Штаты, Россия, Канада, Дания и Норвегия, а также Южная Корея, Китай, Япония, Исландия и Европейский союз достигли окончательного соглашения о предотвращении нерегулируемого рыбного промысла в центральной части Северного Ледовитого океана в октябре прошлого года.

"МИД РК завершил (22.10.2019) процедуру ратификации соглашения о запрете бесконтрольного рыбной ловли в центральной части Северного Ледовитого Океана", — говорится в сообщении южнокорейского МИД.

Мораторий касается района открытого моря, расположенного за пределами исключительных экономических зон приарктических государств и по площади сравнимого со Средиземным морем. Срок действия соглашения составляет 16 лет с момента его вступления в силу, что в свою очередь произойдет через 30 дней после того, как все 10 стран участниц ратифицируют сделку.

Южная Корея стала шестым участником, ратифицировавшим нынешнее соглашение, после России, Канады, ЕС, США и Японии.

Рыбные запасы Арктики плохо изучены, быстрое таяние льдов ведет к перестройке экосистемы. В этих условиях даже случайный перевылов рыбных запасов может нанести непоправимый ущерб всей экосистеме.