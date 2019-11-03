ТАЛЛИН, 3 ноя /ПРАЙМ/. Эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) в Китае оказала влияние и на эстонский рынок — закупочные цены на свиное мясо заметно повысились и могут вырасти еще больше, сообщил в воскресенье портал эстонского телерадиовещания ERR.

Если властям КНР не удастся обуздать вирус АЧС и восстановить производство в прежнем объеме, то свиное мясо может еще больше подскочить в цене, отмечает ERR.

"Мы говорим об увеличении цены закупки на 40%, а если речь идет о сырье для колбас, то цены выросли на 50% по сравнению с началом года. Китай, чтобы восполнить дефицит свинины и не оставить своих граждан без любимых блюд, стал активно скупать свинину в Европе. Это сказалось на росте цен в европейских странах", — сказала ERR председатель правления эстонского мясоперерабатывающего предприятия HKScan Estonia Анне Мере.

На внутреннем рынке Китая в последние месяцы наблюдается острая нехватка свинины в связи со вспышкой АЧС в разных регионах страны, с которой власти пока не могут справиться. Для того, чтобы преодолеть этот кризис, власти уже выставили на аукцион замороженную свинину из национальных запасов, а также увеличили закупки в других странах, включая США. Согласно опубликованным во вторник статистическим данным, только в сентябре свинина в годовом выражении подорожала почти на 70%.