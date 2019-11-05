МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Канада возобновит экспорт свинины и говядины в Китай, приостановленный из-за фальшивых ветеринарных сертификатов, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Хорошие новости для канадских фермеров: экспорт канадской свинины и говядины в Китай возобновится. Спасибо послу (Доминику — ред.) Бартону и канадской мясной промышленности за их работу над открытием этого важного рынка для наших производителей мяса и их семей", — написал Трюдо в Twitter.

В июне этого года посольство Китая в Оттаве сообщило, что китайская таможенная служба обнаружила следы кормовой добавки рактопамин в партии свинины, поставляемой из Канады в Китай. В связи с этим Китай немедленно прекратил импорт свинины из соответствующих предприятий и потребовал от канадских властей провести расследование. Дальнейшее расследование показало, что до 188 ветеринарных сертификатов к этой партии свинины были поддельными.

Как отмечалось в заявлении посольства, сертификаты были получены китайскими властями через канадский орган регистрации сертификатов, что, по данным китайской стороны, говорило о явных пробелах в системе управления экспортом мяса из Канады.