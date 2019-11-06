iPhone можно официально арендовать в России
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Официальный продавец техники Apple на территории России re:Store вместе с компанией Forward Leasing запустила программу, по которой можно взять в аренду смартфоны iPhone.
Отмечается, что за пользованием гаджетами нужно будет платить помесячную арендную плату.
В "прокат" можно взять модели:
- iPhone XS,
- iPhone XS Max,
- iPhone 11,
- iPhone 11 Pro,
- iPhone Pro Max.
Арендная плата начинается от 3940 рублей в месяц.
В США такая программа действует давно. Новый iPhone 11 можно взять в аренду за $29,12 в месяц, это чуть больше 1800 рублей.
Что касается возможных повреждений устройств, то в сумму аренды входит одна бесплатная замена экрана в случае его повреждения, ремонт делается не чаще раза в год.
Минимальная стоимость аренды в России — у iPhone 11, это 3940 рублей в месяц. Самый орогой в пользовании гаджет — iPhone 11 Pro Max — 7562 рубля в месяц.
Если один пользователь выплачивает 12 месячных платежей, то устройство можно бесплатно заменить на аппарат из обновленной линейки.
Ранее в России стало возможно взять в аренду смартфоны Samsung, стоимость "аренды" начинается от 3790 рублей в месяц.
https://1prime.ru/consumer_markets/20191106/830504826.html