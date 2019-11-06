МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Официальный продавец техники Apple на территории России re:Store вместе с компанией Forward Leasing запустила программу, по которой можно взять в аренду смартфоны iPhone.

Отмечается, что за пользованием гаджетами нужно будет платить помесячную арендную плату.

В "прокат" можно взять модели:

iPhone XS,



iPhone XS Max,

iPhone 11,

iPhone 11 Pro,



iPhone Pro Max.



Арендная плата начинается от 3940 рублей в месяц.

В США такая программа действует давно. Новый iPhone 11 можно взять в аренду за $29,12 в месяц, это чуть больше 1800 рублей.

Что касается возможных повреждений устройств, то в сумму аренды входит одна бесплатная замена экрана в случае его повреждения, ремонт делается не чаще раза в год.

Минимальная стоимость аренды в России — у iPhone 11, это 3940 рублей в месяц. Самый орогой в пользовании гаджет — iPhone 11 Pro Max — 7562 рубля в месяц.

Если один пользователь выплачивает 12 месячных платежей, то устройство можно бесплатно заменить на аппарат из обновленной линейки.

Ранее в России стало возможно взять в аренду смартфоны Samsung, стоимость "аренды" начинается от 3790 рублей в месяц.