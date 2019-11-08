МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Лаборатория для обеспечения точности оборудования, которое используется при тестировании продуктов питания на наличие геномодифицированных организмов (ГМО), появится через один-два года в одном из институтов Росстандарта — Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), рассказал РИА Новости директор института Сергей Донченко.

"В настоящее время ведется подготовка помещений для выполнения этих работ, определяется перечень оборудования, идет поиск сотрудников. Надеемся в 2020-2021 годах создать лабораторию, которая обеспечит метрологическое сопровождение средств измерений, определяющих наличие и содержание ГМО в агропромышленной продукции, а также позволит при необходимости проводить тестирование этой продукции", — рассказал он.

Средства измерений для выявления ГМО в продуктах применяются в Роспотребнадзоре, Россельхознадзоре и непосредственно системе Росстандарта.

В настоящее время в РФ запрещено выращивание и разведение генно-инженерно-модифицированных растений и животных, за исключением проведения научных работ. Продукция, полученная с применением ГМО или содержащая такие организмы, включая импортные, подлежит госрегистрации.

С 26 декабря 2018 года вся пищевая продукция в России и других странах Евразийского экономического союза, содержащая ГМО, должна маркироваться специальным знаком.