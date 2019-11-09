АШХАБАД, 9 ноя /ПРАЙМ/. Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял рапорты от глав пяти областей Туркмении об успешном выполнении договорных обязательств по производству хлопка-сырца — собрано свыше 1 миллиона 50 тысяч тонн "белого золота", сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Двое детей от каждой области, преподнесли главе государства ковровые торбы, набитые хлопком, и в стихотворной форме поздравили его с трудовой победой. Поблагодарив ребят за поздравления, Бердымухамедов вручил им подарки и сфотографировался с ними на память.

Подчеркнув, что одним из ключевых аспектов государственной политики является поддержание в стране продовольственного изобилия, глава государства указал на важность задач в области импортозамещения и расширения экспортных возможностей страны.

В условиях снижения цен на углеводородное сырье и ограничения возможностей экспорта природного газа, хлопок и текстильная промышленность становятся особенно важными для туркменской экономики. Они позволяют смягчить негативное воздействие мирового финансового кризиса на экономику. В августе этого года Бердымухамедов поручил правительству сократить пшеничные поля и увеличить хлопковые.

Годовой план производства 1 миллиона 50 тысяч тонн хлопка не меняется в Туркменистане на протяжении ряда лет.