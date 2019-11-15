МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Специалисты Роспотребнадзора в результате проверок за девять месяцев изъяли табачную продукцию на 11,8 миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

"По результатам надзорных мероприятий из оборота изъято 3 тысячи 140 партий объемом 248 тысяч 597 пачек по причине нарушений правил маркировки и другого, в следственные органы передано 14 дел, из них по 8 приняты решения. Наложено 6777 штрафов на сумму 76,6 миллионов рублей, конфисковано 173,4 тысяч пачек табачной продукции на сумму 11,8 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Территориальные органы ведомства за девять месяцев 2019 года охватили около 13 тысяч объектов, реализующих табачную продукцию, и проинспектировали почти полмиллиона пачек табачных изделий.

При этом на каждом третьем объекте (41%) нашли нарушения, среди которых продажа табачной продукции без соответствующего перечня продаваемых сигарет и без акцизных марок и продажа на расстоянии менее 100 метров от школ.

Ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают, по разным оценкам, около 300 тысяч россиян.