МОСКВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении — настоящая революция, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

"Это настоящая революция, ничего подобного в России до сих пор не было. Закон о вине в Российской империи был усилиями Льва Сергеевича Голицына принят в апреле 1914 года, подписан императором, но летом уже разразилась Первая мировая война, а с ней и "сухой закон", — сказал Киселев в интервью "Известиям".

Он указал, что в Советском союзе подобный документ также не был принят. При этом аналогичные законы имеются в Грузии, Молдавии и, по словам Киселева, помогли развитию виноделия в этих странах.

"Сейчас, наконец, принимается закон, где впервые в нашей истории будет дано определение, что такое вино — а вино это продукт брожения винограда, и ничто иное, и что такое российское вино. Это вино, которое изготовлено из винограда, выращенного в России. Ничего подобного раньше не было, за исключением этой попытки отчаянной Голицына, так и не реализованной. Я надеюсь, что сейчас это оздоровит отрасль", — отметил Киселев.

Он допустил, что после принятия закона в отрасли может возникнуть определенное напряжение в отрасли в связи с необходимостью работать по новым правилам. "Но я думаю, что через пять лет мы будем иметь совершенно другую картину. Это не так долго. Это не быстрый процесс. Быстро можно сделать только водку, быстро вино не сделаешь", — указал Киселев.

Законопроект устанавливает, в частности, правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия, вводит ряд терминов в данной сфере. Документ также устанавливает ряд особенностей маркировки и розничной продажи вина. Например, размещение на полках магазинов напитков, на 100% произведенных из российского винограда, будет сопровождаться надписью "Вино России".