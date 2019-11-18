МОСКВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. Россия получила второй в своей истории шанс стать винной провинцией мира, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

"В начале XX века усилиями Голицына Россия больше экспортировала вина, чем импортировала. У нас тогда был исторический шанс стать настоящей винной провинцией мира Нового Света, как это называется. Мы его упустили, весь XX век, фактически, можно выбросить, вычеркнуть из нашей винной истории", — сказал Киселев в интервью "Известиям".

"Сейчас у нас появился второй шанс, спустя почти 100 лет. Мы должны этот шанс использовать. У нас есть для этого все: у нас есть желание, технологии, у нас есть 45-я параллель, широта Бордо", — добавил он.

Председатель союза отметил, что виноград в России можно выращивать не только в Крыму или в Краснодарском крае, но и, например, в низовьях Волги. Киселев напомнил, что на 43-й параллели северной широты находится Владивосток. "Владивосток — южнее Крыма, то есть мы можем выращивать виноградники и заниматься виноделием даже на Дальнем Востоке", — указал Киселев.

По его словам, законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ, который 19 ноября будет обсуждаться в Госдуме в первом чтении, поможет развитию отрасли. "Во-первых, он защитит земли, пригодные для виноградников, и как минимум ограничит балк. Мы пока не знаем конечной версии. Но, так или иначе, доктринально он нацелен на то, чтобы поддерживать наше виноградарство и виноделие", — сказал Киселев.