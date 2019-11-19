МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "7 овощей" под возможный проект в категории "горькие настойки", сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью Ольга Фирстова.

"Торговая марка "7 овощей" регистрируется под возможный проект в категории "горькие настойки", — сказала Фирстова.

Заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака "7 овощей" по классу "дижестивы" была подана 13 ноября.

"Абрау-Дюрсо" увеличила в 2018 году объем реализованной алкогольной продукции собственного производства на 16%, до 37,452 миллиона бутылок. По итогам 2019 года компания планирует увеличить продажи алкоголя в сравнении с прошлым годом. Всего в 2018 году было продано 38,824 миллиона бутылок, что стало абсолютным рекордом для компании, говорил ранее президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

Группа "Абрау-Дюрсо" включает, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники и винодельню "Ведерниковъ". Основными владельцами "Абрау-Дюрсо" является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.