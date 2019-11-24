СУХУМ, 24 ноя /ПРАЙМ/. Госинспекция по карантину растений Абхазии запретила вывозить из республики эвкалипт, по причине массового распространения вредителя офелимуса, сообщает пресс-служба госинспекции республики.

Первые зараженные эвкалипты были зарегистрированы в Гагре в начале 2019 года.

"В связи с угрозой массового распространения на территории Республики Абхазия карантинного вредителя — офелимуса, эвкалиптовой листоблошки, опасной для эвкалиптовых деревьев, государственная инспекция Абхазии по карантину растений запрещает трансграничное перемещение всех видов эвкалиптов, вывозимых с территории республики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль за исполнением приказа возложен на руководство госинспекции и начальников пограничных карантинных фитосанитарных контрольно-пропускных пунктов "Псоу" и "Гал".

Офелимус — представитель перепончатокрылых насекомых. Паразитирует на эвкалипте.