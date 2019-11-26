ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя /ПРАЙМ/. Торжественная церемония закладки первого краболова, строящегося на Дальнем Востоке в рамках государственной программы "квоты в обмен на инвестиции", состоялась на судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Судно предназначено для хабаровского ООО "Дальневосточное побережье". Как сообщил журналистам гендиректор компании-заказчика Андрей Басаргин, краболов планируют построить до сентября 2021 года, но, вероятно, его сдадут раньше. Судно также подходит для лова креветок.

Всего холдинг заказал четыре краболовных судна на "Восточной верфи", их строительство завершат в 2023 году.

На церемонии присутствовал вице-премьер РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, ему вручили модель краболова.

"По поручению (президента РФ Владимира) Путина разработан закон "квоты в обмен на инвестиции". Задача закона — вернуть в РФ деньги, которые заработаны на рыбном промысле. Будет построено 14 заводов, 39 судов. Самое главное, чтоб суда были качественными, в срок сдавались. Тогда есть все шансы на возрождение судостроительной промышленности Дальнего Востока. Очень на вас надеемся, желаем вам успехов", — сообщил на церемонии Трутнев.

Также на церемонии установили памятную табличку на будущем краболове.

Квоты на вылов краба предоставляются в инвестиционных целях, то есть победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России. По результатам аукциона квоты на вылов краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна распределены в обмен на строительство 25 судов-краболовов.

Трутнев ранее сообщал, что федеральные власти планируют ввести целевые субсидии для строительства краболовных судов на Дальнем Востоке, для этого из бюджета планируется выделить до 10 миллиардов рублей.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в августе просила выделить верфям Дальнего Востока 20 миллиардов рублей на модернизацию мощностей для строительства краболовов. В начале мая 2019 года в РФ был принят закон, который ввел новый вид квот на вылов водных биологических ресурсов — квоты добычи крабов, предоставляемые в инвестиционных целях и распределяемые по результатам электронных аукционов. Первые аукционы прошли в октябре.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в середине июля заявлял в Совете Федерации о том, что промысловые суда, в частности, будут строиться и в рамках механизма аукционов по распределению инвестиционных квот на добычу крабов. По его словам, сумма необходимых инвестиций в строительство судов оценивается в 50 миллиардов рублей и предусматривает строительство до 36 среднетоннажных судов-краболовов.