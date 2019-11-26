ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя /ПРАЙМ/. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров будет добиваться, чтобы постановление по субсидиям для возмещения затрат на приобретение краболовов распространялось на проекты, которые запустят в этом году, сообщил журналистам глава ВАРПЭ Герман Зверев.

"По субсидии очень важный вопрос, но мы пока не видим даже на уровне публичного обсуждения проекта постановления Минпромторга. Есть общее понимание, что субсидию будут получать заказчики, а не заводы. Но пока нам не очень понятно, каким будет механизм начисления субсидии. Постановления ждут судовладельцы. Если 39 судов, средняя цена которого 1,5 миллиарда рублей, то надо более 40 миллиардов рублей. Размер субсидии — это очень хорошая форма поддержки. Мы будем добиваться, чтобы действие постановления распространялось на те проекты, которые начнутся в этом году", — сказал зверев журналистам.

Во вторник состоялась торжественная церемония закладки первого краболова, строящегося на Дальнем Востоке в рамках государственной программы "квоты в обмен на инвестиции". Задача программы — вернуть в РФ деньги, которые заработаны на рыбном промысле. Всего будет построено 14 заводов, 39 судов.

Квоты на вылов краба предоставляются в инвестиционных целях, то есть победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России. По результатам аукциона квоты на вылов краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна распределены в обмен на строительство 25 судов-краболовов.

Трутнев ранее сообщал, что федеральные власти планируют ввести целевые субсидии для строительства краболовных судов на Дальнем Востоке, для этого из бюджета планируется выделить до 10 миллиардов рублей.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в августе просила выделить верфям Дальнего Востока 20 миллиардов рублей на модернизацию мощностей для строительства краболовов. В начале мая 2019 года в РФ был принят закон, который ввел новый вид квот на вылов водных биологических ресурсов — квоты добычи крабов, предоставляемые в инвестиционных целях и распределяемые по результатам электронных аукционов. Первые аукционы прошли в октябре.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в середине июля заявлял в Совете Федерации о том, что промысловые суда, в частности, будут строиться и в рамках механизма аукционов по распределению инвестиционных квот на добычу крабов. По его словам, сумма необходимых инвестиций в строительство судов оценивается в 50 миллиардов рублей и предусматривает строительство до 36 среднетоннажных судов-краболовов.