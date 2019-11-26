ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя /ПРАЙМ/. Головное судно заказа в рамках строительства судов под инвестквоты будет субсидироваться в большем, чем другие, объеме, сообщил журналистам вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Трутнев ранее сообщал, что федеральные власти планируют ввести целевые субсидии для строительства краболовных судов на Дальнем Востоке, для этого из бюджета планируется выделить до 10 миллиардов рублей.

"Большое количество заказов на строительство судов уходит за рубеж. Всё считали, что рынок решит эту проблему, но не решает. В Китае, в Корее вкладывают значительные деньги, чтобы поддержать отрасль, в том числе судостроение, поэтому они начинают опережать. Здесь разработан механизм субсидий", — сказал Трутнев.

По его словам, на малые суда будет субсидироваться до 30% стоимости, "на краболов — до 20% стоимости".

"Мы говорили с руководством верфи, расходы на первое судно могут быть больше. Мы постараемся в рамках разработки механизма сделать так, чтобы эту особенность учесть, чтобы головное судно было субсидировано в большем объёме. Поддержку мы будем осуществлять", — сказал Трутнев.

Квоты на вылов краба предоставляются в инвестиционных целях, то есть победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России.