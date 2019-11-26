БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, 26 ноя /ПРАЙМ/. АО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир", входящее в группу компаний "Доброфлот", завершило строительство в Приморье завода по переработке рыбы мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки, передаёт корреспондент РИА Новости с места.

Проект реализован в рамках государственной программы "квоты в обмен на инвестиции". Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев осмотрел завод.

Сейчас на заводе ведутся пуско-наладочные работы. Площадь предприятия составляет 26 тысяч квадратных метров. Завод будет выпускать филе минтая, фарш минтая. Производство планируется безотходным, из отходов будет изготавливаться рыбная мука и рыбий жир.

Вторым этапом ГК "Доброфлот" планирует наладить производство рыбных консервов, ориентировав его на экспорт. Третий этап — производство пересевов, копчёной и солёной рыбы.

"Мы рассчитываем привлечь азиатских производителей широкого ассортимента их национальных рецептов из российской рыбы. Задача — добиться сервиса, который избавит иностранных рыбопереработчиков от барьеров и сложностей, которые так и не позволили за все эти годы наладить глубокую переработку дальневосточной рыбы для внешнего рынка", — рассказал управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.