МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскали более 65,2 миллиона долларов с ООО "Лайф" (прежнее название — "Шрея Лайф Саенсиз"), российского подразделения крупного индийского фармпроизводителя Shreya Life Sciences.

Как следует из опубликованной во вторник резолютивной части постановления суда, окружной суд отклонил кассационную жалобу ответчика на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы и августовское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме, взыскав 56 миллионов долларов основного долга и более 9,2 миллиона долларов процентов (в сумме – около 4,2 миллиарда рублей по текущему курсу) по кредитному договору от 3 октября 2011 года. ПСБ выдал кредит индийской Shreya Life Sciences Private Ltd, единственному участнику российского предприятия, которое в свою очередь выступило поручителем. Иск был предъявлен в августе 2018 года в связи с ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств. Индийская компания привлечена к делу в статусе третьего лица.

Суды ранее по искам ПСБ взыскали с "дочки" Shreya Life Sciences около 1,3 миллиарда рублей по генеральному договору от 3 ноября 2010 года и более 22,4 миллиона долларов по договору об открытии кредитной линии от 22 августа 2013 года.

По данным ЕГРЮЛ, 100%-ная доля ООО "Шрея Лайф Саенсиз" находится в залоге у Промсвязьбанка до полного исполнения обязательств Shreya Life Sciences Private Ltd по двум кредитным договорам — от 3 октября 2011 года и от 25 июля 2013 года.

Сайт фармацевтической компании сообщает, что российское представительство было открыто в 2002 году. Компания производит такие препараты, как "Суприма", "Риниколд", "Пензитал", "Ревалгин", "Кларидол". По ее информации, оборот в России составляет несколько десятков миллионов долларов.