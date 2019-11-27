МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Глава французской национальной федерации профсоюзов работников сельского хозяйства (FNSEA) Кристиан Ламбер призвала фермеров, протестующих в среду по всей стране, "приостановить движение", передает агентство Франс Пресс.

В среду фермеры, недовольные политикой властей в области сельского хозяйства, выехали в Париж на сотнях тракторов из разных регионов Франции.

"Мы делаем перерыв и 3 (декабря — ред.) утром, то есть во вторник в 9.30 (11.30 мск), встретимся с (премьером Франции) Эдуаром Филиппом и его советниками Молодыми фермерами, чтобы рассмотреть ситуацию по ряду проблем", — заявила Ламбер.

Ряд представителей профсоюзов выражали недовольство действующими международными соглашениями, которые, по их словам, негативно сказываются на сельском хозяйстве.